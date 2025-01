Die Hauptdurchgangsstraße im Leonberger Stadtteil Höfingen ist zwar im Moment offen. Doch schon bald wird sie wieder bis zur Jahresmitte 2025 gesperrt. Eine Herausforderung.

Marius Venturini 02.01.2025 - 09:04 Uhr

Eine Baustelle in dieser Größe sorgt fast schon grundsätzlich für Unmut, für blanke Nerven, für die Hoffnung, sie möge schnell fertig werden. Im Leonberger Stadtteil Höfingen jedoch waren es nicht die direkten Anlieger, die so langsam die Faxen dicke hatten. Metzger, Optiker und andere Betriebe, sie einte die Ansicht: Es nervt, aber es muss sein, also halten wir durch. Richtig übel wurde es anderswo. Entlang jener Straßen, die sich der Durchgangsverkehr als eigentlich nicht dafür vorgesehene Umleitung auserkoren hatte, wuchs der Zorn Tag für Tag.