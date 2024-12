Im August und Oktober hatte ein Mann auf dem Korntal-Münchinger Gehöft nachts Pferde gesattelt und weggeführt. Für Aufklärung sorgte auch sein Arbeitgeber.

Marius Venturini 26.12.2024 - 18:13 Uhr

Es dürfte sich um einen der denkwürdigsten Vorfälle in diesem Jahr gehandelt haben: Ein Mann, der sich spätabends Zugang zu den Pferdeboxen auf dem Korntaler Talhof verschafft, dort unmaskiert und seelenruhig ein Pferd sattelt, davonreitet, wiederkommt und ein weiteres Tier aufzäumt – bis die anderen Pferde so viel Radau machen, dass die Hofbetreiber aufwachen und er zur Flucht per Fahrrad gezwungen wird. So geschehen in einer Nacht Ende August und auf ähnliche Weise nochmals in der Nacht zum 15. Oktober.