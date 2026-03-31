Die Pflege der Kreisverkehre sollte in Ditzingen dem Rotstift zum Opfer fallen. Doch der Gemeinderat zog eine klare Grenze. Warum der Beschluss überrascht.
31.03.2026 - 16:00 Uhr
Kreisverkehre erhöhen die Sicherheit im Kreuzungsbereich und drosseln das Tempo der Autofahrer zum Beispiel an Ortseingängen. Doch im Lauf der Jahre wurden sie auch zu einem Ort der Kunst: Die Städte und Gemeinden gestalten und schmücken die Innenflächen der Kreisel, um Besucher willkommen zu heißen. Aber kommt es darauf wirklich an? Oder ist der Schmuck am Ortseingang lässlich?