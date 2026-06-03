Um Autofahrer für sicheres Fahren zu sensibilisieren, informiert die Stadt Esslingen monatlich über mobile Tempokontrollen. In diesen Straßen wird im Juni geblitzt.
03.06.2026 - 09:00 Uhr
Um den Verkehr in Esslingen sicherer zu machen, lässt die Stadt Esslingen die Geschwindigkeit auf den Straßen messen. Neben den festinstallierten Blitzeranlagen gibt es auch im Juni mobile Tempomessungen. Das Ordnungsamt kontrolliert unter anderem in Wohngebieten, an Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten oder Seniorenheimen. Wer hier zu schnell fährt, den erwartet eine Verwarnung oder ein Bußgeld.