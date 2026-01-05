Geschwindigkeitskontrollen Was die neuen Blitzer im Rems-Murr-Kreis bewirken
Die Standorte der Radaranlagen galten anfangs als geheim. Inzwischen ist klar, wo im Rems-Murr-Kreis gemessen wird – und welche Wirkung die neuen Blitzer zeigen.
Die Radarkontrollen sollten wirken, bevor man über sie spricht. Deshalb hielt das Landratsamt die drei neuen Standorte für mobile Blitzer im Rems-Murr-Kreis zunächst unter Verschluss. Gemeint sind die 2025 eingerichteten Plätze für sogenannte Enforcement-Trailer. Mittlerweile ist klar, wo gemessen wird: zwischen Schwaikheim und Waiblingen an der B 14 auf den Rastplätzen Korber Kopf und Steingrüble sowie an der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd auf Höhe von Remshalden. Und inzwischen lässt sich auch sagen, was diese Zurückhaltung der Behörde gebracht hat.