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  6. Zwei Spitzensportler aus einem Haus

Geschwisterpaar aus Schorndorf Zwei Spitzensportler aus einem Haus

Geschwisterpaar aus Schorndorf: Zwei Spitzensportler aus einem Haus
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Sophia Mohr, Handballerin, Frisch Auf Göppingen, Niklas Mohr, Fußballer, SC Paderborn Foto: Eva Herschmann

Sportliches Geschwisterpaar aus Schorndorf: Sophia Mohr spielt Handball bei den Bundesliga-Frauen von Frisch Auf Göppingen, Niklas Mohr Fußball beim Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn.

Bei Sophia Mohr und Niklas Mohr dreht sich alles um Bälle. Der Ball, den die 19-Jährige bevorzugt, wiegt rund 350 Gramm und hat einen Umfang von etwa 55 Zentimeter. Bei der Kugel des zwei Jahre älteren Niklas kommen noch rund 100 Gramm Gewicht und fast 15 Zentimeter Umfang dazu. Gemein ist beiden Geschwistern aus Schorndorf-Haubersbronn, dass sie trefflich mit dem jeweiligen Spielgerät umgehen können – Sophia Mohr bei den Bundesliga-Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen, Niklas Mohr beim frischgebackenen Fußball-Erstligisten SC Paderborn 07.

 

Als Kinder haben sie Doppelpass gespielt, denn Niklas Mohr hat sich eine Zeitlang auch im Handball versucht und Sophia Mohr auf dem Fußballplatz. Mittlerweile gehen sie sportlich getrennte Wege, freuen sich aber immer, wenn sie gemeinsame Zeit im Elternhaus im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn verbringen. Allzu oft ist die Familie nicht komplett vereint, und daran wird sich so schnell nichts ändern. Denn für beide beginnt am 1. Juli eine neue Zeitrechnung. Sowohl in Göppingen als auch in Paderborn ist dann Trainingsauftakt.

Nach dem Vereinswechsel folgt der Aufstieg in die Bundesliga

Beide sind erfolgreich, doch die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Während ihr Bruder schon als Kind von Real Madrid und dem FC Barcelona geträumt hat, wünscht sich die 19-Jährige nur, dass es ihr gelingt Spitzensport und Beruf unter einen Hut zu bringen. Auch die trainingsfreie Zeit haben Sophia Mohr und Niklas Mohr völlig anders verbracht. Der Profi-Fußballer hat sich in der Sommerpause erholt, unter anderem bei einem Urlaub in Griechenland mit seiner Freundin Laura. Die Bundesliga-Handballerin hat sich auf die ersten Prüfungen für ihr Lehramtsstudium vorbereitet.

Niklas Mohr (Mitte) ist mit dem SC Paderborn 07 in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen und hat die Bierdusche nach dem Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg in vollen Zügen genossen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Als Niklas Mohr im vergangenen September von der SG Sonnenhof-Großaspach, damals noch in der Regionalliga, zum SC Paderborn in die zweite Liga wechselte, wollte er den „nächsten Schritt machen, auch mal den weg von Zuhause“. Dass dieser Schritt den linken Verteidiger, der die linke Außenbahn im Mittelfeld ebenfalls besetzen kann, nicht nur weit weg von der Familie und der Heimat, sondern kaum ein Jahr später sogar bis ins Oberhaus des deutschen Fußballs bringen würde, war da noch nicht abzusehen. Der 21-Jährige fühlt sich in der Großstadt an der Pader wohl. „Diese Saison war toll, und die nächste wird sicher noch besser“, sagt Niklas Mohr, der seinen Teil dazu beitragen konnte, dass die Nordrhein-Westfalen zum dritten Mal in ihrer Geschichte in die Bundesliga aufgestiegen sind.

Sophia Mohr hat die Angebote anderer Vereine ausgeschlagen

Im Relegationsrückspiel gegen den VfL Wolfsburg, das der SC in der Verlängerung mit 2:1 gewann, spielte der 21-Jährige 47 Minuten. Niklas Mohr und seine Freundin Laura, die aus Remshalden kommt, wohnen etwas außerhalb im Grünen. „Ich wollte es so wie hier in Haubersbronn haben.“ Die Freundin ist dabei – „Es ist gut, eine Bezugsperson zu haben“ – , die Natur hat er vor der Haustür, und seine Familie sehe er häufiger als gedacht. Jedes zweite Wochenende sei gefühlt jemand da, erzählt er. „Aber was mir wirklich fehlt, sind Brezeln.“

Linkshänderin Sophia Mohr geht für Frisch Auf Göppingen in der Frauenhandball-Bundesliga auf Torejagd. Foto: IMAGO/Eibner

Brezeln kann Sophia Mohr, die noch bei den Eltern in Haubersbronn wohnt, so oft essen wie sie will. Doch auch für sie beginnt bald ein neues sportliches Kapitel, auf das sie stolz sein kann. Frisch Auf-Trainer Nico Kiener hat die Linkshänderin aus dem Perspektivteam der Frisch Auf-Frauen ins Bundesligateam befördert. „Es kam nicht ganz überraschend, aber es hat mich unendlich gefreut“, sagt Sophia Mohr, die Angebote anderer Vereine ausgeschlagen hat, weil sie sich in Göppingen wohlfühlt. Mit der Nationalspielerin Luisa Scherer soll sie künftig das Duo auf dem rechten Flügel der Erstliga-Handballerinnen bilden.

Niklas Mohr freut sich auf die Partie gegen seinen Lieblingsverein

Wie viel Einsatzzeit Niklas Mohr, der die Nummer 24 auf dem Rücken trägt, in der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga bekommen wird, steht in den Sternen. „Ich probiere, mich im Training so gut es geht zu zeigen und anzubieten“, sagt Niklas Mohr, der in Paderborn einen Vertrag bis 30. Juni 2028 hat. Die Motivation ist groß, nicht nur weil er hofft, in der Begegnung bei Borussia Dortmund, seinem Lieblingsverein, im Signal-Iduna-Park mitspielen zu dürfen. Oder gegen den VfB Stuttgart, für den er in seiner Jugend einige Jahre gespielt hat. Die Vorfreude auf die Gegner, die Begegnungen und das Besondere der Bundesliga ist groß.

Mit dem ersten Frauenteam der Göppinger trainiert hatte Sophia Mohr schon geraume Zeit vor ihrer endgültigen Berufung. „Von da her verändert sich für mich nicht viel, außer, dass die Anreise zu den Auswärtsspielen länger dauert.“ Auch sonst gestaltet sich ihr Leben als Bundesliga-Handballerin nicht viel anders als vorher. Sophia Mohr wohnt weiterhin bei ihren Eltern und studiert Grundschullehramt. Anders als ihr Fußball spielender Bruder, der sein Fernstudium in Wirtschaftsinformatik deutlich lockerer nehmen kann, bekommt sie keine Extrawurst im Studium und verdient auch nicht viel Geld in der Frauenhandball-Bundesliga. „Bei uns gibt es keine Siegprämien“, sagt Sophia Mohr und grinst.

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