Nach Ansicht des DRK braucht es mehr Geld für den Bevölkerungsschutz. Der DRK-Präsident erklärt, weshalb. Um welche Summen geht es?
04.01.2026 - 06:15 Uhr
Berlin - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verlangt vom Bund mehr Geld und Anstrengungen für einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen. "Es braucht einen richtigen Kraftakt, damit wir hier vorankommen", sagte DRK-Präsident Hermann Gröhe der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Bundesregierung muss dieses Thema mit der gebotenen Dringlichkeit behandeln." Bevölkerungsschutz sei eine Kernaufgabe des Staates.