Heidi Klum und Bastian Schweinsteiger machen mit, genauso wie Kylie Jenner und Herzogin Meghan: Online kursieren aktuell viele Fotos aus dem Jahr 2016. Wieso erinnern wir uns daran so gerne zurück?
25.01.2026 - 07:00 Uhr
Berlin - Das Jahr 2026 ist gerade erst gestartet, da schauen manche Menschen schon wieder zurück - und zwar gleich zehn Jahre. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Fotos, mit denen sich Nutzer in das Jahr 2016 zurückversetzen. Dem Trend kann man sich aktuell auf Plattformen wie Tiktok und Instagram kaum entziehen.