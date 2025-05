Sandy Mölling will USA wegen Trump verlassen

Seit zehn Jahren lebt «No Angel» Sandy Mölling mit ihrer Familie in Kalifornien. Nun will sie das Land verlassen - und das hat einen speziellen Grund.

dpa 30.05.2025 - 15:32 Uhr

Fulda - No-Angels-Sängerin Sandy Mölling will die USA nach zehn Jahren verlassen. Sie sei gerade dabei, ihren Wohnsitz von Kalifornien nach Deutschland zurückzuverlegen, sagte die 44-Jährige der "Fuldaer Zeitung" (Samstagsausgabe). Der Grund: Donald Trump. "Das war der Hauptgrund. Vor allen Dingen die Wiederwahl Trumps. Ich weiß nicht, ob man hier wirklich alles mitbekommt, was gerade in den USA passiert", sagte sie.