Kokain ist in Irland überall: Der Handel und die Zahl der Behandlungsfälle von Suchtkranken steigen gleichermaßen, die Droge ist in allen Schichten angekommen. Bestellt wird per App wie Fast Food.
Dublin - "An jeder Ecke scheint es Koks zu geben, das ist schon gruselig", erzählt die australische Touristin Nicole Davis, während sie gemeinsam mit ihrem Mann durch das Szeneviertel Temple Bar in Dublin schlendert. Zwar sei es schön, nach Jahren wieder einmal die irische Hauptstadt zu besuchen, sagt Ethan Davis. Es hat sich aber einiges verändert - und dieser Eindruck beschränkt sich nicht auf Partygänger oder in Hauseingängen liegende Suchtkranke.