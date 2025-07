Auch Wolfgang Grupp leidet darunter Psychisches Leiden Depression: Unsagbar, unsichtbar, oft unerkannt

Vor einer Woche kam der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp ins Krankenhaus. Nun äußert er sich in einem Brief erstmals zu den Hintergründen. Demnach leidet er an einer Depression. Über ein seelisches Phänomen, das zu einem Massenproblem der Gesellschaft geworden ist. Und: Wo Betroffenen Hilfe bekommen.