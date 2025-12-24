Viele fühlen sich an Weihnachten besonders allein. Warum der Sozialverband mehr Engagement gegen Einsamkeit fordert und welche gesundheitlichen Risiken damit verbunden sind.
Berlin - Der Sozialverband VdK verlangt mehr Anstrengungen gegen Einsamkeit - nicht nur zu Weihnachten. "Viele Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich regelmäßig oder zumindest zeitweise einsam", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presse-Agentur. "Besonders an Feiertagen wie Weihnachten wird das deutlich." Wenn viele in Gemeinschaft feierten, erlebten andere den Kontrast zur eigenen Stille umso schmerzlicher.