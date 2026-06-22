Besonders in der Corona-Pandemie war Einsamkeit für viele Menschen ein Thema. Auch Jahre danach ist das gesellschaftliche Problem weiter präsent. Eine Altersgruppe ist besonders betroffen.
22.06.2026 - 13:00 Uhr
Wiesbaden - Auch mehrere Jahre nach der Corona-Pandemie fühlen sich junge Erwachsene in Deutschland laut einer wissenschaftlichen Erhebung besonders häufig einsam. Demnach gab gut ein Fünftel der 21- bis 30-Jährigen an, sich stark einsam zu fühlen, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) anlässlich der Aktionswoche gegen Einsamkeit mitteilte. In der Altersgruppe der 31- bis 54-Jährigen lag der Anteil bei 14 Prozent.