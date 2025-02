Die Zahl der Klinikbehandlungen wegen Alkoholvergiftungen sinkt. Eine Trendwende? Eine Altersgruppe bleibt aber besonders gefährdet.

dpa 25.02.2025 - 09:10 Uhr

Wiesbaden - Wegen Alkoholmissbrauch sind in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich weniger Menschen in Kliniken behandelt worden. Im Jahr 2023 wurden rund 62.300 Patientinnen und Patienten wegen akuter Alkoholvergiftung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.