Spanien nimmt Abschied von der «Super-Oma». Maria Branyas galt als ältester Mensch der Welt. Wer bekommt nun diesen Titel?

dpa 20.08.2024 - 16:19 Uhr

Madrid - Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 117 Jahren ist die Spanierin Maria Branyas gestorben. Das teilte die Familie der Frau auf der Plattform X mit. Sie sei in einem Heim im katalanischen Olot - circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona - so gestorben, "wie sie es wollte: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen", hieß es in der Mitteilung.