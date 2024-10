Mit Spielkarten einen ökologisch möglichst perfekten Lebensraum schaffen - das ist die Idee bei «Mischwald». Für das Publikum ist es das beste Gesellschaftsspiel in diesem Jahr.

dpa 02.10.2024 - 12:11 Uhr

Essen - Das Kartenspiel "Mischwald" ist mit dem Deutschen Spielepreis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gilt als wichtigster Publikumspreis für Karten- und Brettspiele in Deutschland. In "Mischwald" wetteifern die Spieler darum, mit gesammelten Karten einen ökologisch ausgewogenen Lebensraum zu schaffen und so Waldbewohner anzulocken.