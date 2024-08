Für viele Bürger ist es unverständlich: Der Staat zahlt den Kirchen jährlich Entschädigungen in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro. Diese Staatsleistungen sind ein Relikt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die Ampel-Fraktionen wollen diese Zahlungen jetzt mit einem Gesetzesvorhaben abschaffen.

Markus Brauer /epd 23.08.2024 - 14:08 Uhr

Die Religionspolitiker der Ampel-Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen schon bald ein Gesetz zur Ablösung der Staatsleistungen an die evangelische und katholische Kirche in Deutschland auf den Weg bringen. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Freitag (23. August) berichtet, soll der für den Herbst geplante Gesetzentwurf so gestaltet werden, dass der Bundesrat nicht zustimmen muss. Aus den Bundesländern, die für die Ablösung zahlen müssten, kommt harsche Kritik an dem Vorhaben.