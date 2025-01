Bangkok - Thailand will eines der Top-Ziele weltweit für Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare werden. Von Donnerstag an ist in dem südostasiatischen Königreich die "Ehe für alle" erlaubt. Die Regierung hatte das entsprechende Gesetz im vergangenen Jahr abgesegnet. "Das Gesetz erlaubt gleichgeschlechtlichen Partnern zu heiraten und gewährt ihnen dieselben Rechte wie heterosexuellen Paaren", schrieb die Regierung auf Facebook.

Massenhochzeit zum Auftakt geplant

Um den "Tag der Ehegleichheit" am 23. Januar zu feiern, hat die Stadtverwaltung von 10.00 bis 22.00 Uhr Ortszeit in der Paragon Hall im beliebten Einkaufszentrum Siam Paragon in Bangkok eine Massenhochzeit organisiert. Ausländer, die an diesem Tag die Ehe eingehen wollten, müssten ihren Reisepass und eine Bescheinigung, dass sie ledig sind, aus ihrem Heimatland oder von ihrer Botschaft in Thailand vorlegen, hieß es.

Die Veranstalter sprachen von einem "historischen Event" und peilen sogar einen Weltrekord an: Sie hoffen, dass sich mehr als 1.000 Paare für die Massenhochzeit gleichgeschlechtlicher Paare registrieren. Auch auf der größten Insel Phuket und im Touristenort Pattaya sind ähnliche, wenn auch kleinere Hochzeitsveranstaltungen geplant.

Die Tourismusbehörde TAT teilte mit, dass ab Februar 70 thailändische Reiseveranstalter Gespräche mit Agenturen aus aller Welt führen wollen, die sich unter anderem auf queeren Tourismus und Hochzeitsplanung spezialisiert haben. Die LGBTQI+-Community sei eine wichtige Zielgruppe für Thailands Tourismusindustrie, hieß es. Die Branche hofft nun auf einen noch größeren Boom durch das neue Gesetz. Bangkok möchte sich auch um die Ausrichtung der World Pride 2030 bewerben. Die World Pride ist eine internationale Veranstaltungsreihe, die in der Regel alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten stattfindet und die Sichtbarkeit und das Bewusstsein für LGBTQI+-Themen weltweit fördern soll.

Die englische Abkürzung LGBTQI+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen. Queer ist ein Sammelbegriff für alle, die sich in ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Thailand gilt als extrem liberal

Thailand ist das erste Land in Südostasien, das die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich verankert hat und nach Taiwan und Nepal erst das dritte Land in Asien. In Deutschland ist sie seit 2017 zugelassen.

Die Neuregelung sieht vor, dass im Gesetzbuch künftig die Wörter "Männer" und "Frauen" sowie "Ehemann" und "Ehefrau" durch neutrale Wörter wie "Personen" und "Ehepartner" ersetzt werden. Nicht-heterosexuelle Paare bekommen damit in finanziellen, medizinischen und anderen Fragen die gleichen Rechte gewährt wie andere Ehepaare.

Bislang gab es in Thailand ein Lebenspartnerschaftsgesetz, das aber keine vollen gesetzlichen Eherechte beinhaltete. Trotz der konservativen Wertvorstellungen in Thailand gilt das Land als extrem liberal und offen für Transgender und Homosexuelle. Schon lange ist es eines der beliebtesten Reiseziele für queere Touristen aus aller Welt.