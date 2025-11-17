 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Bürgermeister sollen Unantastbarkeit verlieren

Gesetzesänderung Bürgermeister sollen Unantastbarkeit verlieren

Gesetzesänderung: Bürgermeister sollen Unantastbarkeit verlieren
1
In Thüringen können Bürgermeister abgewählt werden. In Hildburghausen war das der Fall. Foto: frankphoto.de

Baden Württemberg und Bayern sind die beiden einzigen Bundesländer, in denen Bürgermeister nicht abgewählt werden können. Eine Initiative will das nun ändern.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Einen Bundespräsidenten seines Amtes zu entheben ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Erst müssen ihm Bundestag oder Bundesrat mit zwei Drittel Mehrheit einen Gesetzesverstoß vorwerfen, dann muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ähnlich kompliziert ist die Sache eigentlich nur noch bei einer weiteren Gruppe von Amtsträgern: den Bürgermeistern in Baden-Württemberg. Und genau das will der Verein „Mehr Demokratie“ nun ändern.

 

Baden-Württemberg und Bayern haben eine Sonderstellung

Bayern und Baden-Württemberg sind derzeit die beiden einzigen Bundesländer, in denen Bürgermeister nicht abgewählt werden können – auch dann nicht, wenn sie sich grobe Verfehlungen oder Gesetzesverstöße geleistet haben sollten. Im Südwesten kann in diesen Fällen nur das Verwaltungsgericht einen Bürgermeister aus dem Amt heben, antragsberechtigt dafür ist die obere Rechtsaufsichtsbehörde, in der Regel das Landratsamt. Dieses Verfahren habe allerdings seine Tücken, Edgar Wunder, der Landessprecher von „Mehr Demokratie".

Frankfurts OB Peter Feldmann ist der wohl prominenteste abgewählte OB. Foto: dpa

15 Jahre lang sei er Kreisrat gewesen, sagt Wunder, er wisse, wie in internen Runden gesprochen werde. Seine These: Landräte werden von Bürgermeistern gewählt, und daher sei man „sehr vorsichtig“, wenn es darum gehe sich eines Kollegen zu entledigen. Sein Vorschlag: künftig sollten auch die Wähler die Möglichkeit haben, ein gewähltes Gemeindeoberhaupt wieder abwählen zu können. Wunder schlägt vor, dass dann mindestens so viele Stimmen zusammen kommen müssten wie zuvor bei der Wahl in das Amt. Alternativ könne auch der Gemeinderat mit Drei-Viertel-Mehrheit abwählen.

Grundsätzliches Lob für Bürgermeister im Land

Grundsätzlich bescheinigt Wunder den 1100 Bürgermeistern im Südwesten eine tolle Arbeit. Aber eine Handvoll schwarze Schafe gebe es halt doch. Das bestätigt Ulrich Roth, der im Gemeinderat von Niederstetten sitzt. In der 5000-Seelen-Gemeinde im fränkischen Nordosten des Landes haben sich der Gemeinderat und zahlreiche Rathausmitarbeiter mit der Bürgermeisterin überworfen. Es gab Verfahren zur Suspendierung, strafrechtliche Anzeigen, Disziplinarverfahren. Zeitweise wurde die Gemeinde von ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten geführt, dann von einem Amtsverweser. Das habe die Gemeinde nicht nur bei der Schulsanierung und dem Ausbau eines Gewerbegebietes zurückgeworfen, sagt Ulrich Roth.

Mehrere Gemeinden haben Probleme mit Vorstehern

Niederstetten ist nicht allein. In den letzten Jahren machten auch die Gemeinden Mönsheim, Appenweier und Burladingen unrühmliche Schlagzeilen. Die Vorwürfe gegen ihre Bürgermeister waren unterschiedlich, mal ging es um Bestechlichkeit, mal um Inkompetenz, mal um Beleidigungen, mal um Untreue.

Man sei nun an die demokratischen Parteien im Land herangetreten, um das eigene Ansinnen politisch nach vorne zu bringen, sagt Edgar Wunder. Er wünscht sich, dass die Parteien das Thema in den Wahlprogrammen aufnehmen und dann bereit sind, die Gemeindeordnung entsprechend zu ändern. So wie in den anderen Bundesländern, zum Beispiel Hessen. Dort fand das letzte ganz große Abwahlverfahren eines Bürgermeisters statt. 2022 stimmten mehr als 95 Prozent der Wähler dafür, dass Peter Feldmann den Römer in Frankfurt nach Korruptionsvorwürfen verlassen musste.

Weitere Themen

Gesetzesänderung: Bürgermeister sollen Unantastbarkeit verlieren

Gesetzesänderung Bürgermeister sollen Unantastbarkeit verlieren

Baden Württemberg und Bayern sind die beiden einzigen Bundesländer, in denen Bürgermeister nicht abgewählt werden können. Eine Initiative will das nun ändern.
Von Christian Gottschalk
Fraßschäden in Baden-Württemberg: Schon fast 20.000 Nutrias erlegt – Aufhebung der Schonzeit geprüft

Fraßschäden in Baden-Württemberg Schon fast 20.000 Nutrias erlegt – Aufhebung der Schonzeit geprüft

Fast 20.000 Nutrias wurden in Baden-Württemberg erlegt. Die wachsende Population der Nagetiere sorgt für erhebliche Schäden. Wird die Schonzeit bald aufgehoben?
Vorfall in Freiburg: Menschen stören Messe mit Megaphon – Polizei ermittelt

Vorfall in Freiburg Menschen stören Messe mit Megaphon – Polizei ermittelt

Mit Megaphon und Banner sorgen mehrere Menschen für Aufsehen auf der Berufsinformationsmesse in Freiburg. Als die Polizei eintrifft, sind sie schon verschwunden.
Viktoria Fuchs mit Familie: An diesem Abend wird’s nostalgisch im Spielweg – „Es könnte alles anders sein“

Viktoria Fuchs mit Familie An diesem Abend wird’s nostalgisch im Spielweg – „Es könnte alles anders sein“

Wildküchen-Pionier Karl Josef Fuchs blickt zurück auf die Anfänge der Gourmandise, verlorene Sterne, Schicksalsschläge – und serviert Klassiker mit Kutteln und Schnecken.
Von Anja Wasserbäch
Landkreise in Not: „Wir geben für Pflichtaufgaben unseren letzten Notgroschen aus“

Landkreise in Not „Wir geben für Pflichtaufgaben unseren letzten Notgroschen aus“

Die Kommunen klagen über Milliardendefizite. Landkreistagpräsident Achim Brötel fordert grundsätzliche Reformen bei Sozialleistungen – etwa bei der Teilhabe behinderter Menschen.
Von Annika Grah
Unfall im Ostalbkreis: 16-Jähriger baut Unfall mit Auto des Vaters und flüchtet

Unfall im Ostalbkreis 16-Jähriger baut Unfall mit Auto des Vaters und flüchtet

Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs: Ein 16-Jähriger setzt sich unerlaubt an das Steuer des Autos seines Vaters. Er drückt auf das Gas und kracht in ein geparktes Auto.
Baden-Württemberg: So gefährlich sind Tornados im Südwesten

Baden-Württemberg So gefährlich sind Tornados im Südwesten

Auch in Baden-Württemberg können Tornados auftreten – und gefährlich sein. Das sagen Experten zu dem Wetterphänomen im Südwesten.
Baden-Württemberg: Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig

Baden-Württemberg Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig

Erst frösteln, dann wieder Sonnenstrahlen: Das Wetter in Baden-Württemberg sorgt in den kommenden Tagen für Überraschungen.
Schnee in BW: Hier kann es heute schneien

Schnee in Baden-Württemberg Hier könnte es heute schneien

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für zahlreiche Kreise amtliche Warnungen vor leichtem Schneefall herausgegeben.
Von Lukas Böhl
Stau auf A8: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – A8 bei Pforzheim gesperrt

Stau auf A8 Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – A8 bei Pforzheim gesperrt

Ein Überholmanöver endet auf der A8 bei Pforzheim in einem Unfall: Zwei Menschen werden leicht verletzt, hoher Sachschaden und ein langer Stau sind die Folge.
Weitere Artikel zu Bürgermeister Frankfurt Demokratie
 
 