Ist Musikunterricht Bildung oder Freizeitbeschäftigung? Darum geht es in einer Petition, welche die Sängerin und Musikpädagogin Saskia Saegeler gestartet hat.

Franziska Kleiner 27.08.2024 - 16:39 Uhr

Singen ist alles für Saskia Saegeler. „Wenn ich nicht genug zum Musizieren komme, geht es mir nicht gut“, sagt die Sängerin. „Singen ist ein Grundbedürfnis für mich wie Essen und Trinken.“ Dass die Sopranistin just deshalb nun in Fachkreisen eine gewisse Öffentlichkeit hat, war weder geplant noch beabsichtigt. Aber dass freiberufliche Musikpädagogen vom kommenden Jahr an Umsatzsteuer zahlen sollen, wie es eine Gesetzesänderung vorsieht, das wollte sie dann doch nicht unwidersprochen hinnehmen. Saegeler, gebürtig aus Bad Boll und seit sieben Jahren in Ditzingen, startete eine Onlinepetition gegen Lindners Steuerpläne. „Ich war so alarmiert. Ich habe nicht lange gefackelt, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, was ich da möglicherweise für die Sache übernehmen würde.“