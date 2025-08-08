Selbstbedienungsläden, die auch sonntags geöffnet sind, bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Grün-Schwarz will das Gesetz ändern – und zeigt sich optimistisch.
08.08.2025 - 07:20 Uhr
Mini-Supermärkte ohne Personal sollen nach dem Willen der grün-schwarzen Koalition künftig auch in Baden-Württemberg am Sonntag für eine gewisse Zeit geöffnet werden können. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, er rechne damit, dass nach der Sommerpause ein entsprechender abgestimmter Gesetzentwurf in das Kabinett gehe.