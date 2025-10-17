Mit Elektroschocks aus Tasern lassen sich Angreifer vorübergehend außer Gefecht setzen. Für die Anschaffung der Geräte hat Bundesinnenminister Dobrindt jetzt grünes Licht bekommen.
17.10.2025 - 08:24 Uhr
Bundespolizisten dürfen künftig flächendeckend sogenannte Taser einsetzen. Der Bundestag verabschiedete am späten Donnerstagabend eine Gesetzesänderung, wonach Vollzugsbeamte des Bundes ausdrücklich auch „Distanz-Elektroimpulsgeräte“ anwenden dürfen – neben den üblichen Schlagstöcken und Schusswaffen.