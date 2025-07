Gesetzesinitiative: Bürger wollen qualmfreie Biergärten

Es ist eine Premiere. Zum ersten mal in der Geschichte des Landes sind Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld daran beteiligt worden, ein Gesetz zu gestalten. Und das bei einem Thema, das jeden betrifft: dem Nichtraucherschutz. 51 zufällig ausgewählte Menschen aus Baden-Württemberg haben in den vergangenen Wochen Studien gelesen, Experten angehört und viel miteinander diskutiert. Nun ist das Votum der Bürgerbeteiligung an die Landesregierung übergeben worden. Es werde „nicht im Nirwana verschwinden“, versprach Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Sein Haus ist bei dem Gesetz federführend.