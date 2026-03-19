Im Engelbergtunnel wird an diesem Donnerstag eine Spur in Richtung Autobahndreieck Leonberg geöffnet. Wie es danach weitergeht, ist unklar – ebenso die Schadenshöhe.

Jetzt geht es ganz schnell: In der Weströhre des Engelbergtunnels öffnet an diesem Donnerstag, 19. März, um 14.30 Uhr eine Spur in Richtung Dreieck Leonberg. Das gibt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bekannt. Seit dem Lkw-Brand Anfang März war die Weströhre des Tunnels komplett gesperrt. Ab heute Nachmittag ist dann sowohl für Pkw und Lkw in Fahrtrichtung Süden vorläufig wieder ein Fahrstreifen freigegeben.

Engelbergtunnel: Sicherheitstechnik auf den ersten 300 Metern zerstört Der Brand hatte verheerende Schäden im Tunnel hervorgerufen. „Die Sicherheitseinrichtung wurde auf den ersten 300 Metern komplett zerstört“, schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Pressemitteilung. Leitungen für Strom und Funk, die Beleuchtung sowie Schilder seien verschmort gewesen, Teile der Betondecke eingerissen.

In den vergangenen Tagen und Nächten hat die Autobahn GmbH die Weströhre und die Abluftkanäle gereinigt. Der beschädigte Beton wurde entfernt und eine neue Spritzbetondecke eingebaut. Zudem wurde eine provisorische Beleuchtung installiert. „Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird bis zur Wiederherstellung der vollständigen Sicherheitseinrichtungen während der Öffnung der vom Brand betroffene Bereich durch Beauftragte der Autobahn GmbH überwacht“, heißt es weiter.

Zeitpunkt für Öffnung weiterer Fahrstreifen im Engelbergtunnel „noch nicht abschätzbar“

Für weitere Sanierungsarbeiten wird die Weströhre bei Bedarf in der verkehrsarmen Zeit nachts gesperrt sein. Die Öffnung weiterer Fahrstreifen könne hingegen erst erfolgen, wenn die entsprechende Sicherheitstechnik vollumfänglich eingebaut sei. Derzeit fehlten hierfür noch Ersatzteile. „Daher ist der Zeitpunkt für eine Öffnung weiterer Fahrstreifen noch nicht abschätzbar“, teilt die Autobahn GmbH mit. „Es wird nach heutigem Stand noch mehrere Wochen dauern.“

Zur Schadenshöhe im Tunnel können noch keine Aussagen gemacht werden. Entsprechende Gutachten seien jedoch beauftragt.