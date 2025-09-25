Seit Ende Juni ist die Bahnhofstraße in Sielmingen wegen des S-Bahn-Baus gesperrt. Autos müssen einen deutlichen Umweg fahren. Eine Bäckereifiliale bringt das finanziell in Bedrängnis.
25.09.2025 - 13:02 Uhr
Der Fahrer im dunklen Van grinst schuldbewusst – und fährt schnell weiter. Er wurde ertappt, und zwar beim illegalen Abkürzen. Seit Ende Juni ist die Bahnhofstraße in Sielmingen gesperrt. Während der aus Sielmingen nach Norden herausfahrende Verkehr durchs Industriegebiet und über eine neue Verlängerung der Mercedesstraße geführt wird, müssen Autos aus Richtung Neuhausen außenrum fahren – über Bernhausen und an der extra ertüchtigten Ecke Neuhäuser/Nürtinger Straße nach links Richtung Sielmingen. Laut Google Maps sind das etwa 3,5 Kilometer mehr.