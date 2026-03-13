Das Leonberger Restaurant Tilgshäusle hat sich zum Umleitungs-Chaos nach der Sperrung des Engelbergtunnels eine Werbe-Aktion ausgedacht. Die Gaststätte ist Ziel vieler Stau-Geplagter.

Manchmal muss man bei einem negativen Ereignis einfach versuchen, die positiven Seiten zu sehen. Das hat sich auch das Team der Leonberger Gaststätte Tilgshäusle gedacht. Sie ist beim Reitverein Leonberg beheimatet und damit nur wenige hundert Meter entfernt von der B 295 in Richtung Ditzingen.

Dort staut sich regelmäßig der Verkehr – und seit dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel und der damit verbundenen Sperrung der Weströhre vom 3. März hat der Kriechverkehr nochmals deutlich zugenommen.

Warum sollte man sich das nicht zunutze machen? Restaurant-Betriebsleiter Benjamin Jahn und sein Team handelten – und ließen ein Plakat herstellen, das sie prominent auf Höhe des Abzweigs in Richtung Gerlingen an den Zaun der dortigen Baustelle hängten. „Genug von langen Staus und Verkehrschaos? Wenn schon Umleitung, dann wenigstens mit Geschmack! Gönnt euch eine Pause bei uns“, steht darauf geschrieben.

Plötzlich viele Gäste ohne Reservierung: Sie wollen dem Stau entfliehen

„Als wir am Donnerstag nach dem Brand am Nachmittag geöffnet haben, kamen extrem viele Walk-in-Gäste“, berichtet Jahn. Diese Besucher ohne Reservierung seien zum Teil schon zwei Stunden lang im Stau gestanden. „Schon da sind wir auf die Idee gekommen.“ Die Erlaubnis seitens des Bauträgers, am Zaun zu plakatieren, hatten sich die Restaurantbetreiber lange vorher eingeholt. „Wir sind nur bisher einfach nicht dazu gekommen“, sagt Jahn. Denn eigentlich mache man vor allem in den Sozialen Netzwerken Werbung für das Restaurant.

Unsere Empfehlung für Sie

Am Donnerstag nun war es soweit, seitdem hängt die Werbung mit dem Umleitungs-Spruch. „Wir wollen damit aber natürlich in keiner Weise provozieren“, beteuert Jahn. Vermutlich dürften sich aber nicht wenige Stau-Geplagte eher über den Hinweis freuen, anstatt ihn als Affront aufzufassen.

Stau allerorten: Auch durch Höfingen zwängt sich derzeit der Umleitungsverkehr. Foto: Simon Granville

Die derzeitige Verkehrssituation hat auf den Restaurantbetrieb am Tilgshäusle also durchaus positive Auswirkungen. „Es sind eigentlich immer drei bis vier Walk-ins mehr pro Abend als bisher“, so Jahn. Man komme mit den Gästen häufig auch ins Gespräch. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Betriebsleiter ein Mann, der im Außendienst tätig war und sich nach ewig langem Stau mit seinem Laptop und einem Kaffee für drei Stunden ins Restaurant gesetzt habe, um zu arbeiten. „Und er war froh, zwischendurch auch kurz mal über den Pferdehof spazieren zu können.“ Im Tilgshäusle sei jeder willkommen, fügt er hinzu.

Aufgrund der Verkehrssituation sind die Öffnungszeiten geändert

Aufgrund der besonderen Situation hat das Restaurant auch seine Öffnungszeiten angepasst. Statt um 17 Uhr öffnet die Gaststätte bis auf Weiteres donnerstags bis montags bereits um 16 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.

Bleibt abzuwarten, wie sich die einspurige Öffnung der Weströhre Ende der kommenden Woche auf das Verkehrschaos auswirkt. Eine Erleichterung dürfte zumindest wahrnehmbar sein. Wann in der Röhre wieder der „reguläre“ Baustellenmodus – zwei Spuren Richtung Dreieck Leonberg, eine Richtung Heilbronn – eingerichtet wird, steht noch nicht final fest.