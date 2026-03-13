Das Leonberger Restaurant Tilgshäusle hat sich zum Umleitungs-Chaos nach der Sperrung des Engelbergtunnels eine Werbe-Aktion ausgedacht. Die Gaststätte ist Ziel vieler Stau-Geplagter.
13.03.2026 - 14:58 Uhr
Manchmal muss man bei einem negativen Ereignis einfach versuchen, die positiven Seiten zu sehen. Das hat sich auch das Team der Leonberger Gaststätte Tilgshäusle gedacht. Sie ist beim Reitverein Leonberg beheimatet und damit nur wenige hundert Meter entfernt von der B 295 in Richtung Ditzingen.