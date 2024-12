Die Stadt Stuttgart sperrt einen Geh- und Radweg an der Heilbronner Straße unter Hinweis auf „herabfallende Fassadenteile“. Beim Hotel, das in dem betroffenen Gebäude untergebracht ist, spricht man hingegen von kleineren Ausbesserungsarbeiten.

Die massive Absperrung und vor allem das Warnschild lassen keinen Zweifel zu: hier drohen Gefahren. Die Stadt hat den Geh- und Radweg entlang der Heilbronner Straße zwischen den Einmündungen der Vordernbergstraße und der Straße Im Kaisemer sperren lassen. Vor Ort warnt ein Schild vor herabfallenden Fassadenteilen.

„Es wurden Schäden an der Fassade des Gebäudes festgestellt“, erklärt ein Stadtsprecher – und relativiert den Warnhinweis des aufgestellten Schildes. Dort habe es „gebröckelt - größere Fassadenteile waren dies jedoch nicht“. Im Rathaus betont man den präventiven Charakter der Maßnahme. „Die Absperrung soll künftige Schäden verhindern“.

In dem Gebäude ist seit 2008 das Arcotel Camino ansässig. Zuvor war die historische Bausubstanz, die zum sogenannten Postdörfle gehört, aufwendig saniert worden. Von größeren Schäden will auch Norbert Schneider, der General Manager des Hotels nichts wissen. Es gehe darum, die Fugen der Fassade auszubessern. Dass deswegen eine Baustellenbarriere auch den Zugang von der Heilbronner Straße ziert, nimmt er hin. Der eigentliche Haupteingang zum Hotel, in dem der Betrieb weiterläuft, befinde sich ohnehin an der Straße Im Kaisemer.

Wie lange die Sperrung des Wegs entlang der Heilbronner Straße aufrecht erhalten wird, dazu stellt die Stadt keine Prognose. „Nun steht die Begutachtung der Fassade an. Dabei wird das weitere Vorgehen in der Sache festgelegt“, sagt der Rathaus-Sprecher.