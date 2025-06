Bundeskanzler Friedrich Merz trifft sich am Donnerstag mit US-Präsident Donald Trump. Zwischen den beiden herrsche „eigentlich ein sehr gutes Verhältnis“.

red/AFP 02.06.2025 - 14:19 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) blickt seinem Sprecher Stefan Kornelius zufolge „mit großer Gelassenheit und Freude“ auf das Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Zwischen den beiden herrsche „eigentlich ein sehr gutes Verhältnis“, sagte Kornelius am Montag in Berlin. Merz und Trump hätten „ein ordentliches Verhältnis in den ersten Wochen, zumindest fernmündlich und per SMS, aufgebaut“. Auf dieser Basis werde dann die Begegnung der beiden stattfinden.