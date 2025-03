Im Video – so lief der Talk mit Pia Kästner und Konstantin Bitter

Unsere Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb“ blickte am Montagabend auf die Play-offs von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart voraus. Wie sehen Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter die Chancen? Die Antwort gibt’s im Video!

Dirk Preiß 18.03.2025 - 14:40 Uhr

Zweimal standen die Olympischen Spiele 2024 in Paris im Fokus unserer Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“. Am Montagabend war das anders. Im Café in Bad Cannstatt blickten die Gäste meist voraus. Mittel- und langfristig, aber auch auf die nächsten Tage und Wochen.