Im Talkformat unserer Zeitung geben Stars abseits des Fußballs Einblicke in ihren Sport. Diesmal spielten sich Kai Häfner und Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart kurzweilig die Bälle zu.
17.09.2025 - 13:34 Uhr
Es ist der vorletzte Abend vor dem Derby gegen Frisch Auf Göppingen. Trainer Misha Kaufmann und Ex-Nationalspieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart kommen gelöst und gut gelaunt in Bad Cannstatt an. Von Anspannung vor dem Handball-Bundesliga-Duell in der Porsche-Arena (Donnerstag, 19 Uhr) keine Spur. Bei der fünften Auflage des Talkformats unserer Zeitung „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ zünden sie in den rund 70 Minuten ein Feuerwerk an blumigen Vergleichen und packenden Anekdoten.