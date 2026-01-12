Kurzfristig wollen die USA mit anderen Ländern über den Zugang zu kritischen Rohstoffen sprechen. Vizekanzler Klingbeil mahnt in Washington: Es darf nicht zu einem Pakt gegen Dritte kommen.

dpa 12.01.2026 - 15:27 Uhr

Washington - Im internationalen Ringen um den Zugang zu kritischen Rohstoffen könnte es zu Mindestpreisen unter anderem für Seltene Erden kommen. Finanzminister Lars Klingbeil zeigte sich vor Gesprächen in Washington offen für eine entsprechende Debatte. "Wir müssen in Europa gucken, wie wir Produktion aufbauen können und dafür muss es auch ein bestimmtes Preisniveau geben", sagte der SPD-Chef.