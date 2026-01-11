Um den Zugang zu Seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen wird international hart gerungen. Jetzt gibt es ein Treffen in den USA. Finanzminister Klingbeil macht die deutsche Haltung klar.

dpa 11.01.2026 - 10:00 Uhr

Berlin - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil setzt sich vor Gesprächen in Washington für mehr internationale Kooperation bei kritischen Rohstoffen ein. Deutschland und die EU setzten auf einen fairen, regelbasierten und verlässlichen Handel, betonte der SPD-Chef vor seiner Abreise in Berlin.