In Istanbul wollen Russland und die Ukraine erneut über eine Waffenruhe sprechen. Am Montagmorgen traf die ukrainische Delegation ein.

red/AFP 02.06.2025 - 10:45 Uhr

In Istanbul steht am Montag eine neue Verhandlungsrunde zwischen Delegationen aus der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe an. Die ukrainischen Unterhändler trafen am Montagmorgen in der Türkei ein, wie ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagte. Diese zweite Verhandlungsrunde soll voraussichtlich um 13 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) beginnen.