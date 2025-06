Im Februar lief ein Treffen von Trump und Selenskyj aus dem Ruder. Im April folgte ein versöhnlicheres Gespräch. Nun wollen die beiden wieder persönlich miteinander reden.

dpa 16.06.2025 - 06:59 Uhr

US-Präsident Donald Trump will sich am Rande des G7-Gipfels in Kanada mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem bilateralen Gespräch zusammensetzen. Das bestätigte ein US-Regierungsvertreter vor dem offiziellen Start des Gipfeltreffens in Kananaskis. Selenskyj wird dort am Dienstag als Gast erwartet.