Der Überraschungs-Act steht fest: Stuttgart Pride hat auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben, wer die CSD-Hocketse als finaler Musik-Act bespielen wird.

Noch am Samstagabend trat die Korntaler Band Rikas gemeinsam mit Sänger Gregor Hägele beim „Open Air auf der Burg 2025“ in Esslingen auf. Die Tickets kosteten 39,90 Euro.

CSD in Stuttgart: Rikas als Überraschungs-Act

Nun sollen Sam Baisch (Gesang, Bass), Chris Ronge (Gesang, Gitarre), Sascha Scherer (Gesang, Keyboard, Gitarre) und Ferdinand Hübner (Gesang, Schlagzeug) ab 20.50 Uhr auf dem Stuttgarter Marktplatz den CSD 2025 ausklingen lassen. Der Eintritt ist hier allerdings frei. „Der Auftritt stand schon länger fest“, sagt die Band unserer Zeitung. „Wir durften es aber noch nicht ankündigen.“

Nach ihrem gefeierten Album „Showtime“ (2019) und den beiden EPs „Short Stories“ (2021) und „Goodbye Sunshine“ (2022) ist „Soundtrack For A Movie That Has Not Been Written Yet“ das bislang nachdenklichste Werk der Band. Genug sonnige California-Vibes sollte die Band aber auch dieses Mal im Programm haben, um das verregnete Wetter einen Auftritt lang zu vergessen.