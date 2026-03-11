Seit Beginn des Kriegs kennen die Spritpreise im Grunde nur eine Richtung: nach oben. Die Bundesregierung will den Tankstellen jetzt neue Vorschriften machen.
Tankstellen in Deutschland sollen nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen dürfen. Dieses aus Österreich bekannte Modell wolle die Bundesregierung im Hinblick auf die wegen des Iran-Kriegs enorm gestiegenen Preise so rasch wie möglich einführen, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin. „Dagegen sind Preissenkungen jederzeit zulässig“, erläuterte sie.