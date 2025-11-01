Viele Reisende hoffen, auf einen der wenigen startenden Flüge zu gelangen. Doch zahlreiche Flüge fallen aus. Vor Hurrikan «Melissa» befanden sich rund 25.000 Touristen auf Jamaika.
01.11.2025 - 19:10 Uhr
Kingston - Vier Tage nach dem verheerenden Hurrikan "Melissa" haben sich Tausende Touristen in Jamaika auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Kingston versammelt – in der Hoffnung, die Insel endlich verlassen zu können. Unter den Ausreisenden herrschte Verwirrung. Am Sangster International Airport in Montego Bay, dem größten Flughafen des Landes, fielen am Samstag Dutzende Flüge aus.