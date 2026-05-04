Das Schiff «Fortuna B» hat den mehrfach gestrandeten Buckelwal tagelang in Richtung Nordsee gezogen. Jetzt ist das Schiff nach Freilassung des Tiers in den Hafen von Cuxhaven eingelaufen.
04.05.2026 - 01:01 Uhr
Cuxhaven - Eines der beiden Schiffe, die den mehrfach vor der deutschen Küste gestrandeten Wal in die Nordsee brachten, ist am Sonntagabend in Cuxhaven eingelaufen. Nach Informationen eines dpa-Reporters vor Ort machte der Schlepper "Fortuna B" kurz vor Mitternacht im Hafen fest. Die Polizei war vor Ort.