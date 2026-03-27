Fieberhaft kämpften Helfer vor Timmendorfer Strand am Donnerstagabend im Dunkeln für die Rettung des gestrandeten Wals. Und tatsächlich machten sie Fortschritte. Gelingt nun der Durchbruch?
27.03.2026 - 04:30 Uhr
Timmendorfer Strand - Zwischenzeitlich sah es für den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal schon gut aus. Am Ende hätten am Abend nur noch wenige Meter bis ins tiefere Wasser gefehlt, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke. Wird der Wal es heute schaffen, sich zu befreien?