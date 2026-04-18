Eine private Initiative versucht den vor Poel gestrandeten Buckelwal zu befreien und lebend abzutransportieren. Greenpeace hält die Überlebenschancen des Tieres für gering - aus mehreren Gründen.
Wismar/Schwerin - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sieht wenig Chancen für eine Rettung des vor der Insel Poel gestrandeten Wals durch die private Initiative. "Die Chancen, dass er in der Nordsee landet und dort frei schwimmt, sind gering", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass der Wal dort ertrinken wird, weil er so geschwächt ist.