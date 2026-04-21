Nur kurz war der Wal geschwommen, dann lag er wieder. Nach der fünften Strandung gibt es interne Differenzen und personelle Konsequenzen bei der privaten Initiative zu seiner Rettung.
21.04.2026 - 12:28 Uhr
Nach dem gescheiterten Versuch vom Vortag gibt es erneut Aktivität am Buckelwal vor Poel. Es werde Saug- und Spülgerät eingesetzt, um den Wal zu entlasten, erklärte Umweltminister Till Backhaus (SPD) nach einer Lagebesprechung im Hafen von Kirchdorf. Von der Initiative selbst gab es zunächst keine Angaben. Wegen des gesunkenen Wasserstands ragt das Tier weiter aus dem Wasser und sein Gewicht drückt stärker auf seine inneren Organe.