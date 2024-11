Laut der Haustier Studie aus dem Jahr 2022 achten knapp 80 Prozent der Hunde- und Katzenbesitzer beim Einkauf auf die Qualität des Futters für ihre Lieblinge. Und das ist auch gut so – denn das richtige Futter hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vierbeiner. Erste Hinweise gibt bereits die Deklaration auf der Rückseite. Grundsätzlich gilt: Je höher die Summe der prozentual angegebenen Inhaltsstoffe auf der Verpackungsrückseite ist, desto transparenter ist der Hersteller, was in der Regel auf eine gute Qualität hindeutet. Doch was macht gutes Tierfutter überhaupt aus?

Qualitätsmerkmale für gutes Futter

Wie beim Menschen ist auch bei Tieren eine Ernährungsbalance wichtig, um die Gesundheit optimal zu unterstützen. Tierfutter sollte eine ausgewogene Mischung aus Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten enthalten. Die Basis sollte dabei ein hoher Proteingehalt sein, der für das Tier gut verdaulich ist. Hochwertiges Futter zeichnet sich insbesondere durch einen großen Anteil an tierischen Proteinen aus, da diese essenziell für ein gesundes Wachstum sind. Das hochwertige Nass- und Trockenfutter von Dehner Wild Nature beispielsweise enthält mindestens 60 bis 70 Prozent tierische Proteine. Es orientiert sich an einer naturnahen Ernährung nach dem Vorbild des Wolfes und der Wildkatze.

Die Zusammensetzung guten Hundefutters unterscheidet sich in bestimmten Bereichen teils deutlich von guter Katzennahrung. Ein mittelgroßer Hund der rund zehn bis 20 Kilogramm auf die Waage bringt und zirka zwei bis sieben Jahre sowie anderthalb bis zwei Stunden Auslauf am Tag hat, braucht im Futter mindesten 20 Prozent Proteine. Für Vitamine sorgen Zusätze aus Obst und Gemüse. Wichtig ist zudem ein bestimmter Anteil an Ballaststoffen. Ein Beispiel für ein ausgewogenes Futter für einen mittelgroßen Hund wäre: 70 Prozent tierische und 30 Prozent pflanzliche Inhaltsstoffe.

Katzenfutter: Hoher Gehalt tierischer Proteine ist wichtig

Katzen benötigen sogar einen noch höheren Proteingehalt als Hunde. Daher wird bei Katzennahrung oftmals die Aminosäure Taurin zugesetzt, die Katzen für den Aufbau und die Funktion ihres zentralen Nervensystems benötigen. Im Idealfall sollte Katzenfutter über 95 Prozent tierische Proteine enthalten, wie zum Beispiel beim Dehner Wild Nature Katzennassfutter. Außerdem brauchen Katzen als Fleischfresser nicht unbedingt Gemüseanteil im Futter.

Ein gutes Futter zeichnet sich dadurch aus, dass es ausschließlich wertvolle und notwendige Inhaltsstoffe enthält und auf Zusätze wie Geschmacksverstärker, Milch, zugesetzten Zucker oder Farbstoffe verzichtet. Eine große Auswahl an Futtersorten ohne Zusatzstoffe bieten die Dehner Eigenmarken, so zum Beispiel Dehner Best Nature. Außerdem unterscheidet man zwischen Alleinfuttermittel und Einzel- oder Ergänzungsfuttermittel. Alleinfuttermittel beinhaltet alles, was das Tier für den täglichen Bedarf braucht. Ergänzungsfuttermittel können gezielt auf besondere Bedürfnisse abgestimmt sein – etwa bei einem kurzfristigen Nährstoffmangel – oder einfach als besondere Leckerbissen zum Verwöhnen dienen. Das Dehner Lovely Dosenfutter gehört zu den Ergänzungsfuttermitteln und ist eine schmackhafte und exklusive Belohnung für den kleinen Liebling. Bei Einzelfuttermittel handelt es sich meist um naturbelassene Snacks, wie zum Beispiel die Dehner Lieblinge Rinderlunge.

Bedarfsgerechte Ernährung für Haustiere

Grundsätzlich gilt: Der Bedarf des Tieres ist stark vom Alter, dem Aktivitätslevel und der Größe abhängig und muss individuell angepasst werden. Jedes Tier hat individuelle Bedürfnisse und genau darauf sollte auch das Futter abgestimmt sein.

Welpen, Kitten oder Jungtiere brauchen Futter mit speziell auf sie abgestimmten Nährstoffanteilen, sogenanntes Junior Futter. Dabei ist das Futter tendenziell besonders reich an Proteinen. Für erwachsene Tiere ist Adult Futter mit einem ausgewogenen Nährstoffverhältnis, wie zum Beispiel das Dehner Premium Futter oder Dehner Best Nature, ideal. Tiere im Senioren-Alter benötigen einen hohen Anteil an guten Proteinquellen, denn Futter mit hochwertigen Proteinen (Eiweiße) entlastet sowohl die Leber als auch die Nieren bei ihrer Arbeit.

Auch Unverträglichkeiten und Allergien der Tiere sollten bei der Auswahl des Futters beachtet werden. Schätzungen zufolge leidet knapp jeder fünfte Hund an Allergien beziehungsweise Futtermittelallergien, wobei hochwertiges Futter mit klaren Inhaltsstoffen das Allergierisiko verringern kann. Häufige Allergieauslöser bei Hunden sind etwa Soja oder Getreide wie Weizen. Alternativ kann hypoallergenes Futter, unter der Verwendung von alternativen Eiweißquellen/Monoprotein wie Lamm, Fisch oder Wildfleisch verwendet werden, um damit die allergieauslösenden Inhaltsstoffe auszuschließen.

Bei Übergewicht sollte bei der Ernährung auf einen reduzierten Fettanteil geachtet werden. Für Hunde eignet sich in diesem Fall das Dehner Premium Light Nassfutter.

Herkunft der Zutaten spielt wichtige Rolle

Natürlich spielt auch die Herkunft der Zutaten bei der Auswahl des Futters eine wichtige Rolle. Regionalität ist auch beim Tierfutter ein Faktor für Qualität, denn Futter aus Deutschland unterliegt strengeren Qualitätsregeln und -kontrollen und ist somit auch weniger vorbelastet als Futter aus anderen Ländern. Durch deutsche Qualitätsvorgaben bei Tierfutter ist zum Beispiel sichergestellt, dass die verwendeten Inhaltsstoffe hochwertig und unbelastet sind.

Dehner bietet große Produktvielfalt

Qualitativ hochwertiges Tierfutter spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden und Katzen. So steigt die Nachfrage bei Verbraucherinnen und Verbrauchern nach Tierfutter, das aus natürlichen Rohstoffen besteht und optimal ausgewogen ist, stetig. Wer danach sucht, wird zum Beispiel bei Dehner schnell fündig. Denn Dehner bietet hier eine ausgewogene und große Produktvielfalt, die auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt ist. Dabei kommen ausschließlich hochwertige Rohstoffe zum Einsatz und es wird auf ausgewogene Zusammensetzung, ohne künstliche Zusatzstoffe mit einem hohen Proteingehalt durch hohen Fleisch- oder Fischanteil, geachtet.