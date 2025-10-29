Die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V. (LAGZ) macht es sich zur Aufgabe, Fachkräfte auf dem Gebiet der Karies- und Parodontalprophylaxe zu unterstützen und weiterzubilden. Im ersten Halbjahr 2026 bietet die LAGZ dazu eine kostenlose Webseminar-Reihe an.
Die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V. ist eine gemeinnützige Einrichtung, der 22 Körperschaften und Verbände angehören. Sie bekennen sich zu den Zwecken und Aufgaben der Landesarbeitsgemeinschaft. Nach ihrer Satzung hat sie die Aufgabe, Erzieherinnen und Erzieher sowie Fachkräfte im Rahmen der Karies- und Parodontalprophylaxe und der damit verbundenen Ernährungsaufklärung und -beratung aus- und fortzubilden. Außerdem unterstützt die Landesarbeitsgemeinschaft Maßnahmen zur Förderung der Zahngesundheit, insbesondere in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dabei sollen gemeinsame und einheitliche Aktivitäten zur Verhütung von Zahnerkrankungen gefördert werden.