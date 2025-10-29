Die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V. (LAGZ) macht es sich zur Aufgabe, Fachkräfte auf dem Gebiet der Karies- und Parodontalprophylaxe zu unterstützen und weiterzubilden. Im ersten Halbjahr 2026 bietet die LAGZ dazu eine kostenlose Webseminar-Reihe an.

Die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V. ist eine gemeinnützige Einrichtung, der 22 Körperschaften und Verbände angehören. Sie bekennen sich zu den Zwecken und Aufgaben der Landesarbeitsgemeinschaft. Nach ihrer Satzung hat sie die Aufgabe, Erzieherinnen und Erzieher sowie Fachkräfte im Rahmen der Karies- und Parodontalprophylaxe und der damit verbundenen Ernährungsaufklärung und -beratung aus- und fortzubilden. Außerdem unterstützt die Landesarbeitsgemeinschaft Maßnahmen zur Förderung der Zahngesundheit, insbesondere in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dabei sollen gemeinsame und einheitliche Aktivitäten zur Verhütung von Zahnerkrankungen gefördert werden.

Erklärtes Ziel der LAGZ ist die Chancengleichheit durch Gruppenprophylaxe und dadurch Mundgesundheit für jedes Kind in Baden-Württemberg!

So erreicht die LAGZ Kinder und Jugendliche

Flächendeckende und altersgerechte Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit für Kinder und Jugendliche sind das A und O. In Kindertageseinrichtungen und Schulen werden sie von Zahnärztinnen, Zahnärzten und Fachpersonal spielerisch an richtige Zahnpflege und zahngesunde Ernährung herangeführt. Die Programme finden in enger Zusammenarbeit mit Erziehern, Lehrkräften und Eltern statt und richten sich besonders auch an Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko. Grundlage bildet Paragraph 21 SGB V, der die Zusammenarbeit von Krankenkassen, Zahnärzteschaft und öffentlichen Stellen bei der Durchführung und Finanzierung dieser Maßnahmen festlegt. So wird gewährleistet, dass Kinder früh lernen, Verantwortung für ihre Zahngesundheit zu übernehmen.

Fortbildungsangebote für Fachkräfte in Bildung und Betreuung

In Kooperation mit der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BEKI) werden Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, Tageseltern, Lehrkräfte und Fachpersonal in Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) angeboten. Unter dem Motto „Tipps für Kids – So bleiben (Kinder-) Zähne fit“ dreht sich dabei alles rund um die Zahngesundheit und Ernährungsaufklärung.

Wer im Kita-Alltag oder in der Kindertagespflege gerüstet sein will, braucht die passenden Grundlagen. In den LAGZ-Seminaren erlernen Kinderbetreuungspersonen die Grundlagen der Zahn- und Mundgesundheit von Kindern. Die Teilnehmer erhalten das nötige Wissen zur Sensibilisierung der Kinder für gesunde Zahnpflege. Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte und Tageseltern als Bezugspersonen in der Kindertagesstätte oder Kindertagespflege ist entscheidend für die Gesundheitserziehung.

Über etwaige Kosten müssen sich Teilnehmer keine Gedanken machen. Der Seminarbesuch ist kostenlos.

Was beinhalten die Online-Seminare?

Mundgesundheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Eltern, Großeltern, Tageseltern, Erziehern und zahnärztlichen Teams. In den Online-Seminaren der LAGZ erfahren pädagogische Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen auf anschauliche und praxisnahe Weise, wie sie Kinder im Alltag für gesunde Zähne begeistern können. Dabei geht es um die Grundlagen der Zahn- und Mundgesundheit, die Entstehung von Karies und die Bedeutung einer mundgesunden Ernährung. Mit vielen alltagstauglichen Tipps unterstützen die Seminare dabei, gute Gewohnheiten spielerisch und nachhaltig zu fördern. Für alle Teilnehmer gibt es zudem ein Seminarmagazin mit Materialien für den pädagogischen Alltag, zum Beispiel Mitmachgeschichten, Malvorlagen, Rezepte oder eine Anleitung für die KAI Zahnputzmethode.

Die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Homepage der LAGZ.

Die Termine in der Übersicht:

05. Februar Donnerstag 2026 8 bis 12 Uhr 11. März Mittwoch 2026 13 bis 17 Uhr 30. April Donnerstag 2026 8 bis 12 Uhr 20. Mai Mittwoch 2026 13 bis 17 Uhr

Digitale Inhalte zur Wissensvermittlung

Mithilfe der handgezeichneten Maskottchen Ben und Emma, die einen Backen- und Milchzahn verkörpern, wird in den Lehrfilmen der LAGZ Zahnpflege spannend und verständlich erklärt. Hinzu kommen Hörspiele, die zum Nachdenken und Mitmachen anregen. Die digitalen Inhalte sind für die direkte Anwendung im pädagogischen Alltag oder zur Nachbereitung geeignet und unterstützen Fachkräfte in der Kindertagespflege, nachhaltig Wissen zu vermitteln. Zu den digitalen Inhalten gehören:

Drei Lernvideos mit Video-Anleitungen für Eltern sowie Erzieher mit den Kindern und eine Video-Anleitung für Vorschul- und Grundschulkinder.

mit Video-Anleitungen für Eltern sowie Erzieher mit den Kindern und eine Video-Anleitung für Vorschul- und Grundschulkinder. Zwei Original-Hörspiele , die wertvolle Inhalte – verpackt in einer Geschichte – vermitteln.

, die wertvolle Inhalte – verpackt in einer Geschichte – vermitteln. Ein Milchkalender, der anschaulich erklärt, in welcher Reihenfolge die Milchzähne durchbrechen.

Was genau ist Karies?

Karies entsteht, wenn sich Bakterien im Zahnbelag mit zuckerhaltigen Lebensmitteln verbinden und die Zähne angreifen. Wird die Mundhygiene vernachlässigt, können so Schäden an der Zahnsubstanz entstehen, die schmerzhaft sind und im schlimmsten Fall bis zum Zahnverlust führen. Erste Anzeichen sind oft weißliche oder bräunliche Flecken auf den Zähnen. Regelmäßiges Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta und eine zuckerarme Ernährung helfen wirksam dabei, Karies vorzubeugen und die Zähne gesund zu halten.

Für weitere Informationen zu den Themen Zahnpflege, -gesundheit und Prophylaxe empfiehlt sich ein Besuch auf der Webseite der Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V.