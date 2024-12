Die EU-Gesundheitsminister stimmen für drastische Einschränkungen beim Rauchen im Freien. Die Umsetzung ist mehr als fraglich.

Knut Krohn 03.12.2024 - 14:46 Uhr

Die Situation ist etwas paradox. Die EU-Gesundheitsminister stimmten am Dienstag in Brüssel mehrheitlich für einen Vorschlag der EU-Kommission, die Rauchverbote an Spielplätzen, Bushaltestellen und in der Außengastronomie empfohlen hatte. Allerdings betonen die Minister, dass sie das Rauchen im Freien gar nicht verbieten wollen. Österreichs Gesundheitsminister Johannes Rauch sagte: „Europa verbietet gar nichts. Das muss einmal festgehalten werden.“ Und auch die ungarische Ratspräsidentschaft erklärte: „Die Empfehlung des Rates enthält kein obligatorisches Verbot.“