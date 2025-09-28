Wie gefährlich können Gesundheits-Influencer sein? Experten warnen vor Desinformation und fordern strengere Regeln auf Instagram und Tiktok.
Berlin - Eigenurin gegen Halsschmerzen, Power-Pflaster für mehr Energie und Vitamine gegen Unfruchtbarkeit: In sozialen Medien versprechen selbst ernannte Gesundheits-Influencer oft das Blaue vom Himmel. Der Berliner Arzt Jasper Iske fragt sich da immer wieder: "Boah, was erzählen die Leute eigentlich für einen Mist?" In seinen Instagram- und TikTok-Videos nimmt Iske solche Influencer aufs Korn – und zerlegt deren teils haarsträubende Behauptungen mit medizinischem Sachverstand und satirischem Biss.