Lachgas ist zu einer riskanten Freizeitdroge geworden und bisher leicht zu bekommen. Dagegen wurden gesetzliche Schranken beschlossen. Jetzt ist klar, wann genau sie in Kraft treten.

dpa 23.01.2026 - 13:18 Uhr

Berlin - Das bundesweite Verbot von Lachgas, das zusehends auch als Partydroge bei Kindern und Jugendlichen kursiert, greift ab dem 12. April. Das geht aus der Verkündung im Bundesgesetzblatt hervor. Untersagt werden dann Erwerb und Besitz für Minderjährige. Generell verboten werden der Online-Handel und der Kauf an Automaten. Beschränkt wird zudem die Verfügbarkeit chemischer K.o.-Tropfen, die als "Vergewaltigungsdroge" eingesetzt werden.