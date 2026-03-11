Warten auf ein neues Leben: Mehr als 8.000 Menschen hoffen auf ein Spenderorgan, doch die Zahl der Spenden ist zu niedrig. Warum die Entscheidung oft auf den Schultern der Angehörigen lastet.
11.03.2026 - 13:39 Uhr
Frankfurt/Main - Im vergangenen Jahr haben etwas mehr Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet als noch im Vorjahr – doch weiterhin warten viele vergebens. 2025 haben in Deutschland 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilt.