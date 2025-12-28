Nach einem Weihnachtsessen erkrankt eine Familie, Mutter und Tochter sterben. Vermutet wird eine Fischvergiftung. Manches ist unklar. Warum etwa schickte die Klinik die Patienten zuerst wieder heim?
28.12.2025 - 15:03 Uhr
Campobasso - Tragisches Ende der Feiertage für eine Familie in Italien: Eine 15-Jährige und ihre Mutter sind in Campobasso in der Region Molise mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Eine Sprecherin der örtlichen Polizei bestätigte entsprechende italienische Medienberichte. Das Mädchen sei in der Nacht gestorben, die Mutter am Morgen. Derzeit werde ermittelt.