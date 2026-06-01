Wochenlang sorgte der Virusausbruch auf der «Hondius» weltweit für Schlagzeilen. Drei Menschen starben, mehrere wurden infiziert. Jetzt ist das Schiff desinfiziert.
Rotterdam - Knapp zwei Wochen nach Rückkehr des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes ist die "Hondius" nach Angaben der Reederei desinfiziert und kann wieder in See stechen. Das niederländische Schiff werde planmäßig am 6. Juni auslaufen nach Spitzbergen in der Arktik. Von dort soll es am 13. Juni zu einer Reise durchs Nordpolarmeer aufbrechen, wie die Reederei Oceanwide Expeditions mitteilte.