Ob Laufen, Tennis oder Reiten: Temperaturen um die 40 Grad fordern am Wochenende Sportler und Tiere heraus und sorgen für Stress bei Veranstaltern. Was Experten jetzt für sicheres Training empfehlen.
Stuttgart - Verlegungen von Wettkämpfen, abgesagte Reitturniere und Lauf-Events: Der Spitzen- und Breitensport in Deutschland blickt auf ein Wochenende mit Temperaturen um die 40 Grad voraus. Das hat Konsequenzen: Wegen der Hitze wurde der Halbmarathon in Hamburg vier Tage vor dem Startschuss abgesagt. Auch Reitturniere, etwa beim Galopp in Krefeld, finden zum Wohl der Tiere nicht statt. Gleiches gilt laut einer Mitteilung des Württembergischen Fußballverbandes für "sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge". Sie sollen am kommenden Wochenende abgesetzt werden. Tennisverbände erlauben Anpassungen des Spielplans.